Giovedì 23 Febbraio 2017 - 11 Marzo 2017 h. 18.00 I Preferiti - Centro mostre e studi arte contemporanea Via G. Mompiani, 1A (zona Prati) Roma Si inaugura il prossimo giovedì 23 Febbraio presso la galleria "I Preferiti - Centro mostre e studi arte contemporanea" la mostra "Mattinali Convergenze", curata dal Prof. Robertomaria Siena, che vede protagonisti cinque giovani artisti: Sofia Cianfichi, Ivo Cotani, Marco Eusepi, Flavio Orlando e Amedeo Porru. La mostra sarà aperta al pubblico dal 23-02-2017 al 11-03-2017. ------------- MATTINALI CONVERGENZE: <> - O. Wilde <> - A.M. Ortese "Convergenze" perché cinque artisti molto diversi fra di loro si sono reciprocamente affiancati nei locali della Galleria "Preferiti". "Mattinali" perché i nostri sono tutti molto giovani anche se maturissimi sul piano della qualità artistica; cosa questa assai importante dato che Rossana Bossaglia sostiene (giustamente) l'assoluta ragione della qualità. [...] Per i nostri il vuoto riguarda unicamente il quotidiano; l'arte si colloca sul terreno spudorato e verticale di una umanità che non rinuncia alla propria sensibilità. Sensibilità che invade il fruitore se costui decide, gettandosi nell'opera, di dare ascolto all'apice vibrante della propria anima; a ciò che, in poche parole, lo fa uscire dalla deiezione provocata dall'orizzontalità sorda di fenomeni che non concepiscono riscatto alcuno. - tratto dal testo critico del Prof. Robertomaria Siena I Preferiti Via G. Mompiani, 1A 00192 Roma mazzoni1000@gmail.com

