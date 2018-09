Matteo Sica live nel preserata dell'Estate Romana

Matteo Sica Superospite nel preserata di Venerdì 7 settembre 2018 dalle ore 20,30 alle ore 22.00, presso il palco centrale della banchina sul Tevere “Poveri ma belli”. Il ventenne cantautore romano Matteo Sica si esibirà live in acustico in uno dei suoi primi concerti dopo la vincita del noto contest DEEJAY ON STAGE, organizzato da Radio DeeJey, con la direzione artistica di Linus e con giurati d’eccezione del calibro di Rudy Zerby. Durante il preserata potremo vedere il cantautore, molto seguito dai giovanissimi, in versione acustica con chitarra e pianoforte e ci farà ascoltare sia il brano con cui ha vinto il DEEJAY ON STAGE “Fino a tre” sia con cover di artisti italiani e stranieri e sia con brani di cui è autore ed interprete. Matteo si è già esibito in diversi locali “di tendenza” del panorama romano, oltreché essere stato ospite ad Edicola Fiore con il suo brano “Fino a Tre” , nella trasmissione Blob trasmessa da Sanremo durante il festival dello scorso anno e si è esibito sul palco di RDS accanto al Duomo di Milano. Il concerto di Matteo Sica fa parte del ventaglio di proposte della direzione artistica di Sara Lauricella per i “Venerdì di #Differevent” che ha scelto un luogo incantato come quello della banchina sul Tevere “Poveri ma Belli”, proprio negli immediati pressi di San Pietro ed ai piedi di Castel Sant’Angelo, luogo in cui il giovane talento ci porterà nel panorama musicale giovanile. Nel suo repertorio Matteo Sica propone, infatti, un viaggio sonoro tra i brani propri e quelli del panorama pop rock attuale in cui convivono cover di Ed Sheeran, insieme con Cesare Cremonini ed Enrico Nigiotti per poi ritornare nell’ internazionale con Shown Mendes. Lo spettacolo è ad ingresso libero e, per accedere alla banchina, si può scendere dalle scalette di Ponte Vittorio e di Piazza della Rovere. Sotto un angolo di storia un concerto di musica attuale. L’organizzazione e direzione artistica di #Differevent nella banchina sul Tevere “Poveri ma Belli”, che ricordiamo chiuderà la programmazione sabato 8 settembre, ha proposto, ogni venerdì, nuovi talenti del mondo del teatro, dell’arte, dell’editoria e del mondo musicale moderno e giovanile. Obiettivo centrato quindi, per il progetto di Poveri Ma Belli che ha saputo dar fede alla finalità per cui è nato: riqualificare il tratto di Parco del Tevere ed offrire delle possibilità sociali. Apertura, quindi, ai giovani, alle minoranze etniche, ai progetti di reinserimento sociale alla letteratura, alla cultura, alla pittura ed alle arti,. Ma scopriamo qualcosa di più su Matteo Sica, inizia a scrivere già da adolescente all’età di 14 anni e, con la sua chitarra, inizia a portare in giro il suo primo inedito “Il Sognatore” e da li iniziano una serie di videoclip sia di cover che di brani inediti. Tra le realizzazioni ci piace citare “Asi Los Dias” con l’artista Cubana Irina Arozarena nel 2016 e, nel 2017 escono sia il brano “Fino a Tre” che il suo singolo “Il Sognatore” arrangiato dal maestro Adriano Pennino che dal palco arriva alle più note piattaforme on line.

