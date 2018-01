Matteo Fiorino live a Le Mura

Matteo Fiorino è nato alla Spezia, ha vissuto a Bologna, Roma e in altre piccole grandi città, ma da buon ligure è andato spesso per mare. Ha esordito con "Il masochismo provoca dipendenza" (2015), che gli ha permesso di arrivare in finale ad Arezzo Wave, al Premio Buscaglione e di candidarsi alla Targa Tenco.

La sua musica costruisce grandi storie a partire da piccoli bozzetti. I suoi punti di riferimento sono stanno tra Battisti e Graziani, Dalla e i Beatles. Il 6 gennaio 2018 è uscito "Fosforo", il suo nuovo album.