Matt&Bise: il duo comico più pazzo del web al Rainbow Magicland

Domenica 24 settembre Rainbow MagicLand, il Parco divertimenti più grande di Roma, porta sul palco il duo di youtuber più pazzo del web: Matteo Pelusi e Valentino Bisegna, in arte Matt & Bise. Le due star della rete vi aspettano per un fantastico meet&greet, tra foto, autografi e tanto divertimento. L'appuntamento con tutti i fan è dalle ore 15.00 alle 17.00 presso il Castello di Alfea.

Matt&Bise al Rainbow Magicland

Accomunati dalla passione per i video e la comicità demenziale, Matt&Bise, decidono di collaborare nella realizzazione di vari format, sia per YouTube che per Facebook. Insieme hanno realizzato uno dei video più virali del proprio canale YouTube con la partecipazione di Enzo Iacchetti, "Il Ballo di Balo" finito tra i trend topic di Twitter e la loro parodia dei One Direction, "Non ho l’iPhone" ha totalizzato milioni di visualizzazioni. A loro spetta anche un particolare record: il selfie più lungo del mondo. Ma la svolta arriva nel 2012, quando partecipano al programma Sky Calciomercato e conducono il programma Italia TU! su Italia 2. Nel frattempo su YouTube si specializzano in parodie e scherzi alla gente e, nel 2015, vengono nominati per i Web Show Awards nella categoria Pranks. Nel 2016 pubblicano il loro primo libro, Fuori dal Web. Oggi il loro canale YouTube ha superato il milione e mezzo di iscritti.

Le attrazioni del Rainbow Magicland

Ma la giornata a Rainbow MagicLand inizia sin dal mattino tra le sue magiche attrazioni, dove potrete sbizzarrirvi tra un lancio mozzafiato su Shock, il salto di 70 metri dalla torre Mystika o il vortice sull’indoor spinning coaster Cagliostro, senza perdere una fresca discesa dallo Yucatan o un giro sulle avventurose Rapide. Tutto questo dopo aver provato l’adrenalina a 360 gradi, sul Virtual Coaster vincitore dei Parksmania Awards 2016, o aver scovato il mostro marino che distrugge le imbarcazioni in un’agguerrita Battaglia Navale all’ultimo spruzzo d’acqua. E non perdete tutti gli spettacoli sempre a disposizione nei due teatri e nel Cinema 4D del Planetario. Inoltre, grazie al wi – fi gratuito sempre a disposizione, potrete postare le immagini con Matt& Bise o di tutta la vostra giornata trascorsa al parco sui vostri profili social.