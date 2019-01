Matrimonio a sopresa al Teatro in Portico

Una commedia rosa, sofisticata e romantica?

Una commedia nera, fatta di mistero e pericoli?

Un giallo pieno di suspance e intrigo?

Una pirotecnica commedia colorata di tutte le tinte delle virtù e dei vizi umani:

amore, denaro, passione e potere.

Sarà la festa di matrimonio più movimentata e folle alla quale vi sia mai capitato di partecipare.

Un vortice di equivoci e scambi di persona dove nessuno è quello che sembra e a volte anche di più di quello che è, che vi condurrà tra colpi di scena, intrighi e corse al meritato e maritato finale.



Dopo il successo di “The Dream” la COMPAGNIA ... A RISKIO torna in scena con una brillantissima commedia per la regia di Ernestina Patrignani e Gaspare Giombini.

Sul palco, oltre alla Patrignani e Giombini, figurano Fabrizio Giandotti, Elena Biagini, Nicola Guerzoni, Monica Parisi, Carlo Vaccaro e Piero Antonelli.

Completano il cast i nuovi arrivi della compagnia: la brillante protagonista Marzia Del Mastro, Federico Diaferio, Massimiliano Natalini, Alessio Mocavini e Rita Vocino.

La scene sono curate da Gaspare Giombini, mentre la selezione musicale è stata interamente selezionata dalla Patrignani. Il disegno luci è del tecnico storico della Compagnia: Giorgio Savoretti.

Da giovedì 17 a domenica 20 gennaio (h. 21.00, domenica h. 18.00) al Teatro in portico, Circonvallazione ostiense 195 (Garbatella)

Biglietti: € 13.00 ridotto (per la riduzione basterà prenotare i biglietti) € 18.00 intero

Info e Prenotazioni: 06/5500565 - 335/347578 (anche SMS o Whatsapp)

Gallery