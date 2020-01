Matite Vincenti, a GranRoma la mostra-concorso dedicata alle scuole

Arriva a GranRoma il concorso "Matite Vincenti" dedicato alle scuole primarie di III, IV e V classe del territorio di Roma.

Dal 4 al 9 Febbraio, presso il centro commerciale romano, sarà possibile ammirare i disegni realizzati dai bambini sul tema "Il mondo che vorrei", una grande collezione di opere direttamente dagli artisti di domani.

Una mostra-concorso che culminerà, venerdì 7 e sabato 8 febbraio nelle votazioni che decreteranno il vincitore di "Matite Vincenti". Nelle due giornate, dalle 10.30 alle 19.30, sarà possibile votare il disegno preferito. In palio un buono da €300 per il disegno più votato e un’aula informatica per la scuola che avrà ricevuto più voti!

Matite Vincenti: Cambiamo il mondo, un disegno alla volta!

Domenica 10 Febbraio alle ore 11.30 si alza il sipario: verranno svelati i vincitori e, per tutta la giornata, potrai acquistare il disegno di tuo figlio facendo una donazione alla sua scuola.

Per maggiori informazioni: https://www.granromagranshopping.it/evento/matite-vincenti/