I matinée al Gonfalone: primo appuntamento con il “salotto rossiniano”

Tornano i concerti della domenica mattina, in programma il primo appuntamento domenica 10 novembre, alle ore 11, nella storica sala affrescata dell’Oratorio del Gonfalone, nel pieno centro di Roma, in via del Gonfalone 32A.

Il primo concerto del filone inaugurato lo scorso anno è dedicato a Gioacchino Rossini, del quale saranno eseguite le celebri Overture dalla Gazza Ladra e dal Barbiere di Siviglia. Seguiranno il Trio op. 9 n. 4 in mi minore e il Trio op.9 n. 3 in Sol Maggiore per flauto, violino e chitarra di Ferdinando Carulli (1770-1841), chitarrista di origine napoletana, noto soprattutto per l’attività concertistica che svolse a Parigi agli inizi dell’Ottocento. Il suo stile compositivo si ispira ai modelli della scuola napoletana e dello stile galante.

Sul palco saliranno Romolo Balzani (flauto), direttore artistico della stagione del Gonfalone, Patrizia De Carlo (violino) e Fabio Renato D’Ettore (chitarra).

Il successivo appuntamento si terrà domenica 1dicembre, ore 11, con Le più belle arie d’opera, con il soprano Cristina Arcari, il tenore Romolo Tisano e il pianista Massimiliano Tisano. In programma arie di G. Puccini, F. Lehar, G. Verdi, G. Bizet, R. Leoncavallo, G. Donizetti, J. Offenbach, E. De Curtis.



Orario botteghino: apertura ore 10:00

Info: https://www.oratoriogonfalone.eu



Contatti

Tel. 066875952

Email: info@oratoriogonfalone.eu