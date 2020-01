Matinée a Casa Schumann

Domenica 26 gennaio ore 11 – MUSICA CLASSICA con Umberto Jacopo Laureti pianoforte e Marta Nizzardo clarinetto



La musica di Robert Schumann è la quintessenza del Romanticismo tedesco, oscillando continuamente tra improvvisi slanci di passione e momenti di profonda introspezione: i Fantasiestücke, letteralmente “pezzi di fantasia”, ci trasportano immediatamente a casa Schumann, nel cui salotto la moglie Clara e la loro cerchia di amici costantemente eseguivano questi ed altri lavori cameristici di Robert. Nell’ottobre 1853 un giovanissimo Johannes Brahms bussò al portone degli Schumann, suscitando ammirazione e instaurando una profonda e duratura amicizia. La Seconda Sonata per Clarinetto di Brahms è però una delle ultime opere del compositore (1894), dove lo spirito appassionato del primo romanticismo di Schumann appare come trasfigurato e ricomposto nella visione apollinea del tardo Brahms, chiudendo così la parabola cameristica del clarinetto romantico.



PROGRAMMA

R. SCHUMANN Fantasiestücke op.73

J. BRAHMS Sonata op. 120 n. 2



Marta Nizzardo e Umberto Jacopo Laureti iniziano lo studio dei rispettivi strumenti a cinque e sei anni, conseguendo i diplomi presso i Conservatori di Frosinone e Fermo. Entrambi si perfezionano presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e presso la Royal Academy of Music di Londra dove iniziano anche a collaborare come duo. Hanno suonato in qualità di solisti e cameristi in alcune delle più importanti sale europee, tra cui Auditorium Parco della Musica di Roma, Teatro La Fenice e Teatro Malibran di Venezia, Palacio Festivales di Santander, Steinway Hall, St. Martin in the Fields, Royal Festival Hall e Royal Albert Hall di Londra.





RASSEGNA MUSICALE “I NUOVI VIRTUOSI”

dal 17 novembre al 26 aprile



In questa nuova edizione della rassegna, ai migliori giovani talenti del Santa Cecilia, si affiancheranno anche affermati musicisti già in carriera. Le esibizioni prevedono programmi musicali che spaziano dalla musica barocca, alla musica romantica, dal jazz alla musica moderna. Le pagine musicali verranno proposte al pubblico dagli artisti, accompagnate da brevi presentazioni, aneddoti e curiosità, per offrire all’ascoltatore, facili e utili chiavi di lettura.



a cura di M° Alfredo Santoloci





BIGLIETTO UNICO 5,50 EURO

info e prenotazioni 06/2010579

promozione@teatrotorbellamonaca.it