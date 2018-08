Matia Bazar: concerto gratuito a Tolfa

Appuntamento con la musica italiana a Tolfa. Il 1 settembre in Piazza Vittorio Veneto, alle ore 21.30, arrivano i Matia Bazar per un concerto a ingresso libero in occasione dei festeggiamenti del Patrono Sant'Egidio.

Dopo il successo del Tolfa Jazz e del Festival TolfArte, la cittadina collinare si appresta ad ospitare la storica Band Italiana, fortemente voluta dal Sindaco Luigi Landi, dall'assessore alla Cultura Cristiano Dionisi e dalla Pro Loco di Tolfa.

L'appuntamento è dunque per il 1 settembre: tutti pronti a cantare a squarciagola i grandi successi dei Matia Bazar.