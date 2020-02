I Mates incontrano i fan al centro Leonardo

I Mates, il collettivo che raduna alcuni degli Youtuber più famosi in Italia, scelgono il Centro Leonardo per presentare nella Capitale, unica tappa nel Lazio l'8 febbraio, il loro nuovo libro: “Supereroi per Caso”.

Ideato e curato dall’eclettico gruppo ed edito da Mondadori Electa (in collaborazione con Web Stars Channel), l’inedito lavoro sarà presentato presso la piazza OVS del centro il prossimo 8 febbraio. Un’occasione unica per i fan che avranno così la possibilità di incontrare i loro idoli da vicino.

Supereroi per Caso non è un romanzo ma una storia illustrata dove si narrano le rocambolesche vicende dei protagonisti che sono Giuseppe, Salvatore, Sascha e Stefano meglio noti su Youtube con i nomi di Vegas, SurrealPower, Anima e St3pny.

Ad innescare la storia e a dare il via ad una sequela di avventure dove la vita dei quattro sarà messa sottosopra è un misterioso avvenimento che potrebbe mettere in pericolo l’intero pianeta. Per scongiurare la minaccia i protagonisti uniranno le loro forze diventando appunto Supereroi per Caso.

Un successo annunciato quello dell’eclettico quartetto di Youtuber (nato nel 2015) che vantano più di 18 milioni di fan su tutte le piattaforme social. Un lavoro che segue – a tre anni di distanza – la loro prima esperienza editoriale che, nel 2016 con il libro “Veri Amici, ha venduto 150.000 copie.

Libri, video e apparizioni in televisione per i Mates che, oltre a sbarcare sul piccolo schermo con #SocialFace su Sky, hanno partecipato anche a film per la tv Social Dream nel quale i quattro youtuber hanno recitato al fianco di Favij e LaSabri, altri due idoli del web.

“Ancora una volta Centro Leonardo diventa punto nevralgico di un evento dove i nostri affezionati clienti e visitatori potranno avere l’occasione di incontrare i loro artisti e idoli preferiti. Siamo lieti di ospitare l’eclettico collettivo dei Mates e il loro ultimo lavoro editoriale dove l’amicizia e i buoni propositi vengono ‘divulgati’ in maniera sì divertente ma comunque efficace. Il loro libro inoltre è già in vendita nel nostro ‘Mondadori Bookstore’ dove, da sabato sarà possibile, acquistare una copia del libro. Questo darà modo ai fan di ricevere anche uno speciale ‘priority pass’ .Chi invece ha già comprato il libro potràrecarsi – a partire dalle ore 10-presso il nostro infopointdove verranno consegnati i normal pass. Sarà sicuramente una giornata da ricordare”, così in una nota il direttore del Centro Leonardo, Gianpiero Campoli.