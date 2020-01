Maternità inattesa, spettacolo al Teatro Due

Com'è vista l'ipotesi di un figlio dai giovani d'oggi? Maternità, precariato e dinamiche di coppia sono gli ingredienti principali di questa commedia dai risvolti a volte drammatici, a volte divertenti, scritta e diretta da Marco Pizzi.



Anna ha un leggero ritardo sul ciclo e confessa all'amica Giorgia la paura di essere incinta. Quest’evento cade come una bomba nella relazione col suo ragazzo: un figlio è una gioia per una ragazza che vorrebbe costruirsi una famiglia, ma un'enorme limitazione per Luca, un ragazzo squattrinato e di belle speranze che pensa a tutt'altro. E poi, si amano sul serio? Una situazione per certi versi simile la vivono i loro amici, Carlo e Valentina, ma in quel caso è lui che vuole sposarla, mentre lei... ha appena iniziato una relazione clandestina con Luca.



scritto e diretto da Marco Pizzi

con Massimiliano Calabrese, Francesca Bertocchini, Federica Preite, Camilla Carnevali, Jacopo Cucurnia

e un cammeo di Giuseppe Pendenza

audio-luci Fabio Settimi

organizzazione Guida Caterina per KA.ST

con la partecipazione di Accademia Spettacolo Italia



Da Mercoledì 22 a Domenica 26 Gennaio 2020

da Mercoledì a Sabato ore 21:00 - Domenica ore 18:00



Teatro Due Roma Vicolo dei Due Macelli 37 - Piazza di Spagna - Roma



Bieglietto intero: 15 €

Biglietto ridotto (under 30 e over 65): 12 €

info e prenotazioni:

caterinaguida1985@gmail.com

3298136968 / 066788259