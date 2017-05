La matematica dell’incertezza: l’intelligenza del rischio - Uscire con o senza ombrello, cambiare lavoro, investire in borsa. Non abbiamo certezze sul futuro, ma in qualche modo ne ragioniamo con noi stessi e con gli altri. Assediati dal dubbio, dobbiamo imbrigliarlo per riuscire a prendere la decisione migliore.

Il calcolo delle probabilità è nato proprio come strumento per studiare problemi concreti quali il valore di una scommessa o il prezzo di un contratto aleatorio.

Nel tempo si è evoluto in una teoria: abbiamo fondamenti formali per rappresentare e descrivere molti fenomeni variamente attribuiti al caso, o a qualcuno dei suoi mascheramenti: sorte, destino, fortuna, fato. In breve, la probabilità è diventata un linguaggio. Saremo condotti a esplorare dimensioni diverse: alea, opinioni, previsioni, decisioni, prezzi, rischio nel gioco quotidiano della vita.