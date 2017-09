Verrà aperta al pubblico giovedì 7 settembre 2017 presso Spazio5 - via Crescenzio 99/d, a pochi metri da piazza Risorgimento - la mostra fotografica "Marcello Mastroianni on set", a cura di Giovanni Currado per l'Archivio Fotografico Riccardi con le immagini del grande fotografo Carlo Riccardi.



Le fotografie, realizzate negli anni compresi fra il 1960 ed il 1965, raccontano cinque differenti set cinematografici: Il bell’Antonio (1960) di Mauro Bolognini, Divorzio all’italiana (1961) di Pietro Germi, Fantasmi a Roma (1961) di Antonio Pietrangeli, I compagni (1963) di Mario Monicelli e La decima vittima (1965) di Elio Petri.

l’Istituto Quinta Dimensione e l’Archivio Riccardi hanno voluto rendere omaggio all’icona della Dolce Vita con una mostra composta da 24 foto che lo ritraggono sul set di alcuni dei suoi film più belli e apprezzati. Scatti realizzati dal fotografo carlo Riccardi, con il quale Mastroianni aveva stretto negli anni una forte amicizia.