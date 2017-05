Open Day di presentazione del Master di II livello in Diritto Tributario

Giovedì 11 maggio (ore 17.30) l’Università LUMSA di Roma (via Pompeo Magno 22 – Aula 10) apre le sue porte per presentare il Master di II livello in Diritto Tributario promosso in partnership con EY, leader mondiale nei servizi professionali di revisione e organizzazione contabile, fiscalità, transaction e advisory.

Un’occasione unica per conoscere nel dettaglio l’offerta didattica, le modalità di iscrizione e di accesso alle borse di studio, nonché gli sbocchi professionali (tanti e in contesti sempre più globali) di questo percorso formativo pensato appositamente per formare esperti tributaristi.

L’appuntamento è aperto a un pubblico allargato: a professionisti già inseriti nel mondo del lavoro, a neo laureati e laureandi in Giurisprudenza ed Economia e a tutti coloro che sono interessati ad approfondire, con un percorso di studio ad hoc, la complessa materia giuridica in ambito tributario. Imposte, tasse, contributi speciali, monopoli…è infatti attraverso un sistema di tributi in continua evoluzione che lo Stato e gli enti pubblici reperiscono le risorse necessarie al finanziamento delle spese sostenute per svolgere le proprie funzioni.

Di durata annuale (il via è previsto a novembre 2017), il Master mira a preparare professionisti pronti a cogliere le sfide e le opportunità del settore tributario nazionale e internazionale: avvocati e dottori commercialisti, così come dipendenti di enti pubblici e privati.

Un copro docente altamente qualificato, 400 ore di didattica frontale, laboratori pratici e, non ultimo, 3 mesi di stage garantiti a tutti i partecipanti da svolgersi presso primari studi professionali, uffici fiscali di aziende e società di consulenza: il Master è una vera ‘palestra’ che instrada concretamente verso il mercato.