Massimo Volume al Monk - Sonorizzazione live del film "La Caduta della Casa Usher"

I Massimo Volume suoneranno live nella sonorizzazione del film “La caduta della casa Usher” il 6 ottobre al Monk - Circolo Arci Roma.

Il film “La caduta della casa degli Usher” è un classico horror del 1928 diretto da Jean Upstein e ispirato dall’omonimo racconto e da altri scritti (Il Ritratto Ovale, Ligeia) di Edgar Allan Poe. È la storia di un uomo, Lord Usher per l’appunto, che intento a fare il ritratto della sua compagna, Lady Madeleine, la vede deperire fino alla morte: è il ritratto che prende la vita della donna che alla fine morirà quando il dipinto verrà concluso. Un film all'epoca godette di ampia fama anche se non ripagò i costi di produzione. In questo film compare come co-sceneggiatore e aiuto-regista il futuro maestro del cinema surrealista Luis Buñuel.

Sul palco i MASSIMO VOLUME: Emidio Clementi – basso, Egle Sommacal – chitarre, Vittoria Burattini - percussioni.

ATTENZIONE: INGRESSO RISERVATO AI TESSERATI ARCI

Biglietti in prevendita sul circuito Do It Yourself: www.diyticket.it