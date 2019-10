Volti Enigmi, la mostra di Massimo D'Aiuto

Martedì 29 ottobre 2019, alle ore 18.00, presso la Galleria della Biblioteca Angelica si inaugura la mostra personale di sculture e disegni di Massimo D’Aiuto “Volti.Enigmi” a cura di Francesco Gallo Mazzeo.

In mostra un’ampia selezione che traccia il percorso più maturo dell’artista, attraverso venti sculture e una serie di disegni in cui, come scrive il curatore, “Massimo D’Aiuto realizza delle figure ancestrali, eppure profondamente attuale. (…) Pur nel minimalismo affermato delle scultore, così come nel filiforme affermarsi di frasi e affermazioni del suo segno che è unico, anche se indulge a maggiore forza quando toglie e modula e maggior tenerezza, quando traccia e macula il bianco.”

Il catalogo, comprende anche un colloquio dell’artista con Daniela del Moro dove emerge “il carattere del suo lavoro: la forma del pensiero, il segno nel passato di tradizioni millenarie, raccogliendo e custodendo immagini incise su materia e sentimento”.

Massimo D’Aiuto nasce a Meta di Sorrento e coltiva da giovanissimo la passione per la scultura ed il disegno, mentre si appassiona anche agli studi scientifici. Si laurea con lode in Ingegneria Chimica. Intrapresa la carriera di manager per oltre venti anni raggiunge notevoli successi con le imprese italiane in tutto il mondo, senza mai abbandonare la passione e la frequentazione per il mondo dell’arte.

Partecipa sin dai primi anni ’70 a mostre personali e collettive in Italia e all’estero: Napoli, Bologna, Amsterdam, Fano, Siracusa, Pavullo, Roma, etc.

In maremma ha attrezzato, dagli anni ’90, il suo laboratorio/officina dove realizza opere di grandi dimensioni in marmo, pietra, terracotta e ferro, oltre che con materiali sintetici e, recentemente, anche installazioni con stampa 3D

La mostra rimarrà aperta sino al 16 novembre 2019.