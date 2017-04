Massimiliano Pagliara ospite al Circolo degli Illuminati

Arriva a Roma Massimiliano Pagliara, uno dei deejay italiani più apprezzati in Germania per quanto riguarda la musica house e disco. Cresciuto inizialmente studiando danza moderna e contemporanea, l'artista di origini salentine ha saputo canalizzare la sua creatività artistica in deejay set luminosi e movimentati. Con il successivo trasferimento a Berlino, Massimiliano Pagliara ha fatto breccia nella scena underground tedesca esibendosi nei migliori club della nazione. Successivamente ha ottenuto la residency al celebre club del Robert Johnson di Francoforte, per poi approdare nella galassia Ostgut Ton, una delle prime etichette in assoluto per la musica house e techno. La sua prima uscita è con l'EP Time and Again, che ha ottenuto il plauso della critica elettronica mondiale. Massimiliano Pagliara si contraddistingue per una house e una disco music densa di sintetizzatori, che sa unirsi magistralmente anche a sonorità techno. A precederlo il giovane talento romano Sawe. Ore: 23:00 BIGLIETTI: 10 euro Prevendite: http://goo.gl/xhtBIY INFORMAZIONI: +393928396026 http://www.circolodegliilluminati.it/ https://www.facebook.com/minu.circolo.degli.illuminati/ info@circolodegliilluminati.it #headlinerareus