Massimiliano Morabito ft. Amaranto Ensemble in concerto

SABATO 8 FEBBRAIO 2020 Circolo Arci Pianeta Sonoro presenta:

Massimiliano Morabito ft. AMARANTO ENSEMBLE live + Seminario



Uno dei più interessanti rappresentanti della musica popolare salentina nel mondo. Membro del CGS Canzoniere Grecanico Salentino, ha collaborato con artisti di fama internazionale come Ludovico Einaudi, Ballakè Sissokò, Justin Adams, Erri De Luca. Citato dalle più importanti testate giornalistiche: The New York Times, The New Yorker, BBC – Pri’s the World, La Repubblica / Ansa, The Independent, The Guardian, Vanity Fair e in copertina su Froots, Songlines, Liberation, Le Monde.



ORARI:

18:20-20:20 "Gli stili musicali e coreutici della pizzica pizzica: dalla Murgia dei Trulli al Salento meridionale" - Seminario a cura di Massimiliano Morabito e Andrea De Siena

22:00 Inizio Concerto



INGRESSO:

Contributo Associativo → € 10

Tessera Arci → € 8 (per chi non è già tesserato Arci)

Contributo Seminario → €20



PRENOTAZIONI:

Seminario

389 5652758 (WhatsApp) o Scrivi un messaggio privato alla nostra Pagina



Concerto

Per questioni di capienza e sicurezza i posti sono limitati quindi clicca "PRENOTA UN POSTO" per non rischiare di rimanere sull'uscio e per farci sapere che parteciperai al concerto oppure mandaci un messaggio sulla nostra Pagina FB.



MASSIMILIANO MORABITO



Organettista di Cisternino (Br), ha la possibilità di apprendere il repertorio musicale tradizionale direttamente dagli anziani, contemporaneamente studia con Mario Salvi e frequenta stage e seminari con i migliori organettisti nazionali e internazionali come Riccando Tesi, Stephane Delicq, Joseba Tapia. Ha studiato etnomusicologia con Roberto Leydi al DAMS di Bologna. Dal 1999 studia e ricerca le musiche di tradizione orale della Puglia centro- meridionale. Ha collaborato con artisti di fama internazionale come Ludovico Einaudi, Ballakè Sissokò, Justin Adams, Juldeh Camera, Piers Faccini, Fanfara Tirana, Ibrahim Maalouf, Accordone, Cafè Lulè, il coreografo e ballerino Toni Candeloro, il poeta e scrittore Erri De Luca. Ha partecipato a videoclip, documentari e trasmissioni radiofoniche nazionali ed internazionali trasmesse su: RAI5, MEDIASET, RADIO3, BBC Radio3, FIP, WMFU, France 2 TV, France inter radio, NTR, PRI, WDR, ORF, SBS. Collabora con l’Archivio Sonoro Puglia dove vi è un fondo dedicato ad una parte delle sue ricerche musicali. Attualmente insegna il repertorio pugliese per organetto in Italia e all’estero e conduce conferenze e masterclass sulla musica di tradizione orale. Si esibisce in tutto il mondo con lo storico gruppo di musica popolare Canzoniere Grecanico Salentino riscontrando un enorme successo di pubblico e critica con recensioni sulle maggiori testate internazionali tra le quali: The New York Times, The New Yorker, BBC – Pri’s the World, La Repubblica / Ansa, The Independent, The Guardian, Vanity Fair e in copertina su Froots, Songlines, Liberation, Le Monde, Telerama, Vibrations, Mondomix. Il 20 Ottobre 2018 a Londra ritirano il premio della Songlines Music Awards 2018 come miglior gruppo al mondo di world music. Il 4 Settembre del 2019 si esibisce con il CGS alla prestigiosissima Royal Albert Hall di Londra per la rassegna BBC Proms.



AMARANTO ENSEMBLE



Il progetto Amaranto, di nuovissima formazione, è formato da musicisti con lunga esperienza nell'ambito della musica e del teatro popolare. Propone un viaggio nei repertori cantati e da ballo di diverse aree del Centro/Sud Italia conditi sapientemente con brevi

citazioni alla poetica popolare, interpretati in chiave ironica e leggera. Canti di lavoro e serenate, pizziche, tarantelle e tammurriate suonate da musicisti che hanno avuto molte

esperienze con diverse formazioni del panorama folk italiano. Ballo, melodie arcaiche e poesia sono gli ingredienti di questa formazione brillante e assolutamente coinvolgente.



Componenti:

Madana Marco Rufo, organetto cromatico, flauti, voce

GIACOMO GIULIANI, chitarra, chitarra battente, voce

Antonella Spirito, voce e recitazione

Mario Puorro, tamburi a cornice, percussioni, voce