Massaroni Pianoforti - GIU Release Party

Massaroni Pianoforti approda al Wishlist Club di Roma per presentare il suo nuovo disco, GIU. "Ho affrontato il tema del nostro bipolarismo o schizofrenia sentimentale, il confrontarsi con la parte più nascosta e fragile di se', un rapporto d'amore e di conflitto con cui prima o poi dovevamo farci i conti e l'ho chiamata GIU. In fondo è come una relazione di coppia con l'unica differenza che se finisce non puoi liberartene perché è parte di te, è uguale a te. Sono andato davvero a fondo, anzi più giù andando a vivere in un locale interrato che ho soprannominato 'Bunker', per poterlo descrivere e non è stato facile anche se sembrano solo l'ennesima manciata di canzoni sentimentali ma dovevo farlo, era necessario farne un Concept. Il titolo mi sarebbe piaciuto tenerlo ambiguo ma visto che dovevo scriverlo ho dovuto fare una scelta ed è caduta su di lei, su Giu ma senz'accento." In fede Mp GIU è il terzo lavoro in studio del cantautonomo Gianluca Massaroni, il secondo con il nome d'arte massaroni pianoforti, che trae origine dalla ditta di famiglia in cui Gianluca lavora come accordatore di pianoforti. Gianluca esordisce discograficamente nel 2009 con "L'Amore Altrove", prodotto da Radiorama/Sony e distribuito Sugar. Nel 2013 pubblica il suo secondo disco come Massaroni Pianoforti dal titolo "Non Date il Salame ai Corvi" prodotto da Musicraiser/BMG e distribuito Universal. Venerdì 10/03/2017 Ore 22 Wishlist Club Via dei Volsci 126 B - Roma Ingresso con tessera associativa + Contributo attività 2€ CON Gianluca Massaroni: voce, chitarra Andrea Garavelli: basso Stefano Bergonzi: chitarra Alessandro Ferrari: batteria **** MASSARONI PIANOFORTI BIO Cantautonomo Di nome fa Gianluca, nasce nel Novembre del '76 a Voghera, trascorre l'infanzia traslocando spesso nei dintorni della città, poi si emancipa dentro un garage che ribattezza 'moncolocale rosso' facendo il trasportatore e l'accordatore di pianoforti nella ditta di famiglia (Massaroni Pianoforti, appunto). Inizia ufficialmente la sua attività artistica nel 2006 partecipando con il brano "Le case in Costruzione" al Musicultura Festival e vincendo sia il Premio della Critica che il Premio per il Miglior Testo. Il 2013 lo vedrà di nuovo dentro la cornice dello Sferisterio di Macerata tra gli 8 finalisti del Musicultura Festival con il brano "Lavanderia a gettoni" e con la nuova ragione sociale Massaroni Pianoforti. Ma ritorniamo al 2007 quando, dopo aver figurato con un brano inedito dal titolo "Canzone d'autore" alla compilation di tracce B-Side scelte da Alessio Bertallot, firma con la Sony Ed. dove per brevità verrà chiamato... autore. Fantastico, il destino pare sorridergli a denti sgranati, come la più classica delle emoticon. E' durante quel periodo che avviene l'incontro con Eros Ramazzotti che ascoltandolo per puro caso alla trasmissione di Bertallot su Radio DeeJay (B-Side) decide di contattarlo e di produrre il suo disco d'esordio dal titolo "L'Amore Altrove" uscito in Ottobre del 2009. Ma non succede nulla: nel 2010 il contratto viene rescisso causa "insuccesso radiofonico e mancato supporto promozionale" e si chiude il percorso concordato dalle parti. Succede spesso così, e non solo in Italia. Vietato disperarsi. Lui sceglie di archiviare subito questa storia e adotta il nome d'arte Massaroni Pianoforti. Nel 2011 partecipa in solitaria - da qui in poi amerà definirsi "cantautonomo" - al concorso Martelive: supera alla grande la selezione regionale in Lombardia. In quel periodo si esibisce spesso e volentieri a Spazio Musica, storico locale pavese, e lì gli riesce di aprire i concerti di band e cantautori: OfflagaDiscoPax, Andrea Chimenti, Roberto Dellera, Umberto Maria Giardini, Marta Sui Tubi. Nel 2013 è tra i primi artisti a tentare la scommessa crowdfunding sul portale musicraiser.it. La raccolta di fondi realizzata gli offre l'opportunità di registrare il suo secondo disco - stavolta col nome d'arte Massaroni Pianoforti - con il supporto di Cesare Malfatti (La Crus) e Maurizio D'Aniello. Si intitola "Non date il salame ai corvi", edizioni BMG e distribuito Universal. Nel 2016 ritenta il percorso indipendente del crowdfunding che lo porta ad incidere il nuovo disco, dal titolo "GIU", uscito il 1° Gennaio 2017.