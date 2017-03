Marzo in Cantina 2017 | a Vallerano

È un mese di eventi a tema, buon cibo e tanto divertimento quello che si prevede alla Bettala di San Vittore a Vallerano con la manifestazione "Marzo in cantina". Da sabato 4 marzo parte infatti l'iniziativa promossa e realizzata dall'Associazione San Vittore Martire, Comitato festeggiamenti 2016 - 17, il cui programma prevede 5 serate che termineranno sabato 1 di aprile. Due le serate dedicate alla musica: Sabato 18 Marzo con MAX & ANNA e il Karaoke Sabato 25 Marzo con BENCINI Live Evento nell'evento il tradizionale appuntamento alla Bettala dell'8 di marzo, in occasione della festa della donna. Quest'anno, oltre a un menù particolare pensato dalle inimitabili cuoche dell'associazione, il Comitato festeggiamenti metterà in palio un buono spesa da spendere presso Intimo Erasmi a Vignanello (VT). Karaoke con Stefano Rapiti tutta la sera e Sorpresa Finale per tutte le donne. Altre serate a tema, ma stavolta da un punto di vista culinario, sono quelle che si svolgeranno sabato 4 marzo e sabato 1 aprile, la prima dedicata al cinghiale e la seconda ai prodotti tipici locali e chi partecipa ha la possibilità di vincere un iPhone 7 . Questi, dunque, gli ingredienti che l'Associazione San Vittore martire offre ai suoi tanti estimatori. Tutte le info sulle serate in programma e sui menù si trovano sulla pagina facebook e su festasanvittore.com L'Ass.ne Religiosa "San Vittore Martire" di Vallerano (VT) presenta: MARZO in CANTINA | Serate a tema, buon cibo e tanto divertimento! 4 / 8 / 18 / 25 Marzo e 1 Aprile | presso "La Bettala" di S. Vittore M. Orari: dalle 20 fino a notte fonda Sabato 4 Marzo: Cena a Base di Cinghiale (menù fisso 20,00€) Mercoledì 8 Marzo: Festa della Donna Cena con menù fisso 20,00 €** Sexy KARAOKE con Rapiti Stefano Estrazione buono da 50,00 € offerto da Intimo Erasmi Sabato 18 Marzo: Cena con menù fisso 20,00 €** Karaoke con MAX & ANNA Sabato 25 Marzo: Cena con menù fisso 20,00 €** Vincenzo Bencini LIVE Sabato 1 Aprile: Cena con menù fisso 15,00 €** KARAOKE con Rapiti Stefano Estrazione iPhone 7* *Regolamento Estrazione: Acquista un biglietto quando vuoi, e se vieni a cena il 1 aprile, partecipi all'estrazione di un iPhone 7 da 32GB. **Il menù comprende un antipasto, due primi, un secondo, un contorno, dolcetti, acqua e vino a volontà. Per Info e Prenotazioni: (anche WhatsApp) Luca 320.7157123 Fabio 333.7203768 Giacomo 348.5542636 Pierpaolo 388.4695074 "La Bettala" tel. 0761.751327 email. sanvittoremartire@gmail.com www.festasanvittore.com Luogo: "La Bettala" di S. Vittore M. VALLERANO (VT) Coordinate navigatore: 42.384271, 12.264203 La Bettala di San Vittore apre su prenotazione tutti i week end per chi vuole organizzare cene di gruppo e festeggiare eventi e ricorrenze insieme alla Deputazione! Ass.ne Religiosa "San Vittore Martire"