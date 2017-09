Rap di New York al Goa Club con Marty Baller e Touch The Wood

Il party Touch The Wood festeggia il suo decimo anno di attività nella promozione di eventi legati al Urban Sound. Dall’RNB, all’elettronica, all’hip hop fino a essere i pionieri della trap nella Capitale; venerdì 29 settembre al Goa Club si festeggia il decennio di vita di una delle crew che ha saputo abbinare la musica a un modo di vestirsi e a uno stile di vita fondamentale per la scena locale.

Ospite speciale di quest’apertura sarà il rapper newyorkese Marty Baller, artista legato al famoso collettivo ASAP MOB. Un movimento proveniente da Harlem che attraverso musica, video e fashion designing ha profondamente influenzato la cultura hip hop dei nostri giorni. A seguire e in apertura ci saranno i deejay set in chiave trap e rap nazionale e internazionale dei resident Marco G. & Mr, Kite e Luca Prest.



Marty Baller è un artista capace di esprimere il suo talento attraverso l’hip hop e la trap. Oltre all’affiliazione con l’ASAP MOB, il rapper newyorkese ha firmato per la RCA Records. Il suo singolo di debutto “Big Timers” vede la collaborazione con ASAP Ferg che finora si è rivelato come il suo principale mentore musicale vista la continua presenza di Marty nei suoi tour.

Con il passare degli anni Marty Baller si sta sempre più ritagliando un posto di riguardo nella scena rap degli Stati Uniti. L’ultimo periodo di attività è stato intensissimo, basti vedere le collaborazioni con Future e Lil Uzi Vert a cui bisogna aggiungere l’uscita di ben tre singoli in meno di 90 giorni. La sua ultima fatica discografica è il mixtape “Baller Nation”.



BIGLIETTI: 10-15 euro

INFORMAZIONI:

06 5748277

http://www.touchthewood.it/

http://www.goaclub.com/

https://www.facebook.com/touchthewood2007