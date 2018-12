MartuxM in Apollo11 Reloaded per La festa di Roma

Apollo 11 Reloaded

un progetto di MartuxM





live set eseguiti da:



MartuxM e Giulio Maresca





“Apollo 11 Reloaded” è una nuova composizione musicale di Maurizio Martusciello aka MartuxM dedicata all’anniversario dell’allunaggio e prodotta dalla Fondazione Musica per Roma in occasione de La festa di Roma, Capodanno del Comune di Roma. Un’orchestrazione elettronica celebrerà i 50 anni dalla missione spaziale che per la prima volta ha permesso all’uomo di mettere piede sulla luna, musicando immagini di repertorio provenienti dall’Archivio Luce realizzate anche nella sede dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), in collaborazione con la Fondazione Cinema per Roma e Casa del Cinema.



Un countdown fino a Capodanno, cadenzato da video e foto realizzate da Bruno Palma della Sator International Group, in collaborazione con l’ASI, ci condurrà fino all’atterraggio della navicella sonora di MartuxM, previsto per il 1 gennaio in via Petroselli a Roma.







Il progetto di MartuxM mira inoltre alle prossime missioni spaziali del 2019, come ponte naturale tra passato e futuro, a partire dall’impresa “Beyond” di Luca Parmitano prevista per luglio, dove l’astronauta italiano sarà al comando della missione dell’Agenzia Spaziale Europea. Un evento globale che ha bisogno del coinvolgimento di tutti ha trovato in MartuxM, pioniere dell’elettronica, un convinto sostenitore e ricercatore dell’oltre (Beyond come il nome della missione di Luca Parmitano). A rendere ancor più prestigioso questo progetto sarà la partecipazione alla composizione dell’inno dedicato a questa impresa da parte dello straordinario musicista Danilo Rea.



Fra i brani composti per il progetto Apollo 11 Reloaded ci sarà anche una composizione in prima assoluta di Pasquale Catalano, compositore fra i più rappresentativi del cinema di oggi, da Sorrentino ad Ӧzpetek, che MartuxM mixerà live.



L’esperienza artistica è l’unica forma di linguaggio che può “Reloaded", ricaricare, le emozioni, da quelle vissute per l’evento storico del primo uomo sulle luna, a quelle future delle prossime missioni spaziali dell’ ASI.



Questa è la sfida sulla quale MartuxM si misura: il silenzio, il suono, la voce e lo scorrere del tempo sono anche gli unici ingredienti che formano la musica, il linguaggio emozionale che più si insinua nella nostra percezione e vi produce i propri effetti. Le nuove sonorità della produzione elettronica di MartuxM rappresentano quelle nuove costellazioni sonore ancora inesplorate, una terra straniera in cui se stesso e l'ascoltatore possano intravedere il danzare di una nuova stella, mai vista prima. “Oltre”.

Gallery