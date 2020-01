Maurizio Martinelli e la Banda Gaber in concerto a Roma

Il 30 gennaio 2020, alle ore 21:00, sul palco dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, nella sala Petrassi andrà in scena la Banda Gaber, storica formazione di musicisti che per anni ha accompagnato il noto autore milanese nei suoi concerti in giro per l’Italia.

La Prima Edizione di LEGGENDE IN MUSICA è un appuntamento irrinunciabile per chi vuole immergersi nei ricordi e nelle atmosfere delle canzoni d’autore di uno dei maestri più influenti della musica e del teatro del secondo dopoguerra, inventore, tra l’altro, del Teatro Canzone.

“Chiedo scusa se parlo di… GABER” è il titolo del concertospettacolo, ideato da Sandro Luporini, pittore, scrittore e paroliere, divenuto amico fidato del cantautore e suo stretto collaboratore artistico.

In apertura del concerto ci sarà live Maurizio Martinelli con il suo album I dettagli di un giorno,contenente il singolo Anima a brandelli, premiato di recente alla Festa del Cinema di Roma con lo SPECIAL AWARD SOCIALE nella sezione videoclip.

Maurizio Martinelli, direttore artistico di Radio Italia ANNI '60, fin da giovanissimo ha frequentato il mondo della musica, nutrendosi di accordi e note musicali.

“I dettagli di un giorno” è un brano scritto da Martinelli in collaborazione con Niccolò Carosi,il cui videoclip vede alla regia Michele Vitiello e alla direzione della fotografia Enrico Petrelli.

L’album, nato dai pensieri e dalleprofonde riflessionidi Maurizio Martinelli, sta riscuotendo straordinari successi in tutta Italia. Invero, quello che per il cantautore romano era un’avventura cominciata quasi per gioco, oggi è diventata una straordinaria realtà.

Dunque, un concerto imperdibile all’Auditorium Parco della Musicadi Roma con le canzoni d’autore, una storia tutta italiana.

Credits:

E20 Music Live, in collaborazione con Sonny Boy Management e MPL Communication.

Infoline: Auditorium Parco della Musica

Prevendite: Circuito Ticketone. Biglietti a partire da € 18,00