Ballroom 2017: c'è Martin Solveig. Dall’Olimpo della dance, per la giornata di apertura di BALLROOM 2017, uno degli artisti più influenti ed eclettici della scena mondiale. È dj, produttore, cantante, ma anche attore e regista. In due parole, è Martin Solveig.



Martin Solveig. Artista francese noto in tutto il mondo, Solveig è l’anti-superstar per eccellenza: a dispetto della sua fama, ha sempre preferito puntare sulla spontaneità, sul pieno controllo della sua produzione artistica e sul contatto diretto con il pubblico. Maestro della new-house di impronta europea, e padre putativo di una certa EDM contemporanea, Solveig ha saputo reinventarsi di anno in anno. Nella sua lunga carriera lo abbiamo visto attivo come dj, produttore, cantante, attore e anche regista dei propri video – in cui manifesta a pieno la sua dissacrante autoironia. Dopo aver sfornato singoli da milioni di copie e prodotto album per star del calibro di Madonna, è ormai conteso in maniera incessante dai main stage dei più grandi festival del pianeta, dal Coachella al Tomorrowland, dall’EDC all’Ultra.