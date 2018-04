Marti in concerto al Quirinetta

La band genovese Marti presenterà in esclusiva, per la prima volta a Roma, il suo terzo disco "King of the minibar" al Quirinetta venerdì 27 aprile.



La formazione del progetto musicale di Andrea Bruschi, cantante e attore di cinema e serie televisive, che ha partecipato tra l’altro a “I Medici” e “Mozart in the Jungle”, suonerà dal vivo il suo ultimo album presentando il singolo “Offer You a Secret Show” una ballad romantica e poetica.



"King of the minibar", uscito via Cassavetes Connection/Believe, è stato registrato tra Berlino, Londra e la Liguria per assecondare la natura e il suono internazionale del progetto. Prodotto dal musicista James Cook, il disco conferma la ricchezza compositiva di Marti, in cui la musica si nutre di influenze cinematografiche, letterarie ed artistiche a 360 gradi. Cover e artwork del disco sono firmati dal celebre fumettista Igort.



Dicono di “King of the minibar”



"C’è un modo di fare musica fuori dal tempo, un suono elegante (wave, noir, cantautorale), palesemente figlio dell’amore e del rispetto di quelle famose persone che Bruschi e compagni emulano e supportano da sempre" - Marco Jeannin su ROCKOL



"Un disco assolutamente fuori asse dal punto di vista del gusto e della moda contemporanea: ma se voi, ancora oggi, preferite un buon bicchiere di vino rosso ad un negroni scadente fatto in qualche bar di periferia, questo è il disco che fa/parla per voi." - Mattia Nesto su ROCKIT



Info e biglietti: https://www.facebook.com/events/1525604124209608/