Martedi Grasso a Roma Carnival Party 2017

Martedi 28 febbraio 2017 Carnival party la piu bella festa in maschera della capitale EXE CLUB ROMA Viale della civilta romana 1,obelisco eur Martedì GRASSO 28 FEBBRAIO 2017 | Aperitivo | Cena | Liva |Discoteca | Prenota la tua serata al EXE ROMA Martedi grasso serata di carnevale da ore 2O.30 con aperitivo o cena servita con Live ufo Rock bad e Dj Set fino al mattino con sonorità Commerciale Happy. Prenotazioni e Info Liste e Tavoli 338.1128328 Ivan LISTA E TAVOLI anche tramite whats app Dalle ore 21.00 Apericena Buffet e Cene Serivite Liva Ufo Rock band Start Disco ore 23.00 Voice lele sarallo Formula con tavolo Tavolo prive 20€ persona riserTUTTA LA SERATAvato tutta la serata buffet apericena e bevande incluse Ingreo con accredito in ListaIvan dalle ore 21.00 10eu Donna e 15eu uomo drink & buffet Dalle 22.30 Ingresso con accredito in ListaIvan Omaggio Donna Riduzione uomo 15eu (Drink incluso) Per ingresso Ridotto o Con Omaggio in Lista comunica al ingresso Listaivan negli orari indicati. Chiama per metterti in lista o per riservare un tavolo privè con i tuoi amici: 3381128328 Ivan anche whats app