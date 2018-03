Marta e ACo in concerto al Wishlist Club

Loro sono “Marta” e “ACo”, due delle realtà più interessanti della scena musicale emergente romana. Il 5 aprile presenteranno i rispettivi progetti sul palco del Wishlist Club, storica location di San Lorenzo, a Roma: un live dove non mancheranno duetti e sorprese in questo primo concerto insieme.



Le sonorità dei due cantautori spiccano per ricerca e per le tante contaminazioni che caratterizzano entrambi i percorsi artistici. Il 2017 è stato l’anno del loro esordio ufficiale come solisti. A settembre partecipano entrambi alla rassegna “Jammin” organizzata dal Saint Louis College of Music presso l’Auditorium Parco della Musica. Ed è proprio al Saint Louis che Marta e ACo si incontrano e iniziano a condividere il loro percorso musicale, entrambi tra i fondatori dell’ensemble corale Flowing Chords, diretto da Margherita Flore, recentemente ospiti alla trasmissione televisiva Domenica In su Rai1.



Il percorso musicale di Marta inizia con lo studio del violino classico fin da bambina, ma è la sua passione per il canto a spingerla verso la musica moderna e la composizione di brani originali. Negli anni compone in lingua italiana per il suo progetto cantautorale che si compie nel 2017, dopo aver preso parte a varie band. Il repertorio è contraddistinto da sonorità che spaziano dal rock al pop e sfumature che provengono dalle sue esperienze pregresse. In occasione del live verrà presentato il videoclip ufficiale del brano “Eterno”.



ACo è il progetto solista del cantautore Adriano Meliffi, Dopo l’esperienza ACo(ustic) nel 2016 e numerose performance piano e voce, tra cui l’apertura ad Elisa a Firenze nel 2015, il progetto evolve in elettrico con il debutto discografico (N). L’EP è autoprodotto, arrangiato con la nuova band, con tante collaborazioni e presentato nello showcase il 10 novembre 2017. Si possono trovare molte commistioni nella sua musica: dalla world music al pop rock, ma anche art rock e ambient.