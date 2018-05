Marlene Kuntz live all'Ex Dogana. Fra i migliori a incarnare le ansie e le sofferenze della generazione italiana cresciuta negli anni '90, eletti da molti a propri guru, un po' come successe qualche anno prima ai Cccp, i Marlene Kuntz non si sono mai trovati a proprio agio nel ruolo di portavoce, cercando nuove vie espressive e una costante spinta evolutiva tuttora in corso.

In data 16 giugno 2018 ospitiamo uno dei più importanti gruppi del rock italiano, nella cornice post-industriale della Tangenziale Est.

Un evento da non perdere per tutti gli amanti della musica suonata dal vivo, e per tutti coloro che vogliono rivivere l'esperienza di un pezzo di storia della musica italiana.