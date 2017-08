Marlene Kuntz in concerto al Castello di Santa Severa

Sere d'Estate al Castello di Santa Severa: il 10 agosto arrivano i Marlene Kuntz.

Marlene Kuntz al Castello di Santa Severa

Marlene Kuntz nasce nel 1990 per opera del chitarrista Riccardo Tesio e del batterista Luca Bergia. Non molto tempo dopo vi si unisce il cantante e chitarrista Cristiano Godano.



Discografia Marlene Kuntz: Catartica, 1994; Il vile, 1996; Come di sdegno (ep), 1997; Ho ucciso paranoia, 1999; H.u.p. live in catharsis (live), 1999; Che cosa vedi, 2000; Cometa (mini cd), 2001; Senza peso, 2003; Fingendo la poesia (ep), 2004; Bianco sporco, 2005; S-low (live), 2006; Mtv storytellers: marlene kuntz (dvd), 2006; Uno, 2007; Best of marlene kuntz, 2009; Cercavamo il silenzio (cd/dvd live), 2009; Ricoveri virtuali e sexy solitudini (cd), 2010; Canzoni per un figlio, 2012; Nella tua luce, 2013; Pansonica, 2014.



Marlene Kuntz al Castello di Santa Severa: biglietti

Euro 15,00

Prevendite:

Santa Severa, Biglietteria Castello Santa Severa,

Pro Loco via Della Monacella 18 info: 0766 570403 Santa Marinella,

Bar La Gatta all'Angolo via Aurelia 527 Civitavecchia,

Stelle e Strisce via Regina Elena 6 info: 0766 21688

Diritto di prevendita Euro 2,00