Marlene Kuntz: concerto gratuito a Roma

Marlene Kuntz in concerto al Festival dell'Unità di Roma. La storica band si esibirà sul palco della Città dell'Altra Economia il 20 settembre, dalle 21.30

Marlene Kuntz in concerto a Roma

Marlene Kuntz nasce nel 1990 da un'idea del chitarrista Riccardo Tesio e del batterista Luca Bergia. Poco tempo dopo, al duo, si unisce il cantante e chitarrista Cristiano Godano. Quatto anni dopo esce il primo album "Catartica" - primo anche per il Consorzio Produttori Indipendenti, etichetta discografica che contribuì in larga parte alla rinascita del rock underground italico.

Nel maggio 1996 esce “Il vile”, primo disco di un’etichetta indipendente e, nel 1998, il mini album “Come di sdegno” che raccoglie alcuni inediti e remix di pezzi. Nel 1999 è il momento di “Ho ucciso Paranoia” che raggiunge il sesto posto della classifica dei dischi più venduti e a cui seguirà un tour con più di 80 date in giro per l'Italia. L'anno successivo esce “Che cosa vedi”, quarto album di studio contenente il duetto con Skin “La canzone che scrivo per te” e che supera la soglia delle 50.000 copie vendute, raggiungendo il traguardo del disco d’oro.

Seguiranno anni di intensa produzione e attività creativa che li porteranno nei teatri, immersi in sperimentazioni originali e con collaborazioni importanti: "“Cometa”, "Senza peso", "Bianco sporco", "Uno" e "“Ricoveri virtuali e sexy solitudini”, "Nella tua luce" e “Pansonica”. "Lunga attesa" è il decimo lavoro di MK, uscito nel 2016.