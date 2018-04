Marla Green live al Beef Bazaar

Marla Green sarà live il prossimo giovedì 19 aprile al Beef Bazaar.

Classe 1994, Marla Green inizia ad avvicinarsi al mondo della musica fin dall'età di 7 anni e a prendere le prime lezioni di canto all’età di 14 anni.

Proprio nel canto e nella scrittura dei primi testi la giovane cantautrice trova il modo più vero ed immediato per esprimersi. Dopo gli anni del liceo vola a Londra per frequentare la Tech music school. Durante l’esperienza Londinese inizia a scrivere alcuni dei brani che faranno parte del suo primo album. Dopo essersi diplomata in canto pop torna a Roma per frequentare la Saint Louis College of Music.

Nel 2015 iniziano le prime apparizioni televisive ( I fatti Vostri) e radiofoniche (Radio 2 Social Club).

Nel 2016 è sul palco dell’Auditorium Parco della musica di Roma per presentare alcuni brani inediti.

Nel dicembre 2016 la vediamo finalista del concorso Fiat Music condotto da Red Ronnie e Fausto Mesolella.

Piu volte ospite di Red Ronnie nel celebre Roxy Bar, Marla Green impressiona positivamente il grande Red che la invita nel febbraio 2017 sul palco di casa sanremo per l’apertura del live show di Fabrizio Moro. Sempre nel 2017 è ospite di Fiorello nella celebre trasmissione in onda su sky EDICOLA FIORE. Nell’ aprile 2017 Marla apre il concerto di Antonella Ruggiero al Teatro Eliseo di Roma.

Tanti sono i concerti in collaborazione con la casa del jazz di Roma nella primavera 2017 come la Notte dei musei in musica al Palazzo delle esposizioni.

Un altro evento molto importante che vede la giovane cantautrice protagonista è quello per l’apposizione ufficiale della targa in ricordo del periodo romano di Lucio Dalla.

Nel settembre 2017 Marla Green apre il concerto di Elio e le storie Tese.



MARLA GREEN: VOCE

LEONARDO CARFORA: CHITARRA