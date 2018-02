Mark Geary (Irlanda) Live all'E Street di Tivoli

Grande musica live all'E Street di Tivoli (Via Empolitana 91). Si esiberà Mark Geary una delle voci più belle d'Irlanda. Dopo anni di permanenza a New York dove frequentava il mitico Sin-è, venue dove si formò Jeff Buckley proprio in quel periodo, Mark è tornato in Irlanda da dove è ripartito per vari tour europei spesso al fianco di Glen Hansard (premio Oscar per "Once").



Un concerto veramente imperdibile con uno degli artisti europei più interessanti.



L'appuntamento con la data di Tivoli è per Sabato 10 Febbraio dalle ore 22.00