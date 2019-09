Il Maritozzo Rosso lancia la sfida: chi mangia 1 kg di spaghetti alla carbonara non paga

Dal 10 settembre, fino a fine mese, torna la sfida all’ultimo piatto di carbonara da Il Maritozzo Rosso. Ben 20 giorni per sfidarsi a chi ne mangia di più nel minor tempo possibile.

Il Maritozzo Rosso è un laboratorio di cucina, a Trastevere e per questo si vende tutto al kg, mangiando tutti i giorni la Carbonara a peso. Sono gli stessi clienti, infatti, a scegliere se gustare 80, 120, 160 o 200 grammi di spaghetti o di tonnarelli alla carbonara, rigorosamente fatti in casa, impastati e conditi con le uova Peppovo, il guanciale della Azienda Coccia di Viterbo e il pecorino romano Dop AgriIn.

Ad ognuno, quindi, la quantità di pasta alla carbonara desiderata, sempre e comunque con la stessa caratteristica: la bontà dalla prima all’ultima forchettata.

"E' super buona, è tanta ed è per questo che abbiamo deciso di realizzare questa sfida, nata già nella prima edizione in collaborazione con Lardo ai giovani"

Come Funziona la sfida

Chi mangia 1 kg di Spaghetti, non paga (altrimenti paga un prezzo di partecipazione di 38 euro).

Nella prima edizione, l'impresa di mangiare 1 kg di spaghetti è riuscita ad un solo ragazzo con il tempo di 18 minuti e 23 secondi. Chi batterà questo record vincerà un aperitivo per 2 (in un altro giorno) a base di maritozzi salati, in abbinamento alle birre de La Casa di Cura, offerto da noi.

Il challenge si svolgerà, previa prenotazione, presso il bistrot, a pranzo o a cena.

Il Maritozzo Rosso - Vicolo del Cedro, 26 - 06.5817363 (whatsapp 380.7562525)