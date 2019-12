Il Maritozzo Day continua...la beneficenza non si ferma

Il Maritozzo Day doveva terminare sabato 7 dicembre, ma c'è chi ha voluto prolungare l'iniziativa golosa e benefica, per un'altra settimana. Si tratta de Il Maritozzo Rosso che, in collaborazione con Tavole Romane, invita a vivere ancora per un giorno il Maritozzo Day, domenica 15 dicembre.

Il Maritozzo Day continua...

Fino a domenica sera - specifica Edoardo Fraioli de Il Maritozzo Rosso - sarà possibile andare a cena presso il locale trasteverino per vivere una serata all'insegna dei maritozzi, che si concluderà con un maritozzo dolce offerto dal ristorante, a fronte di una offerta alla Breast Unit dell'Ospedale Fatebenefratelli.

Ricordiamo che quest'anno, il Maritozzo Day ha sposato un'iniziativa benefica a favore della Breast Unit dell’Ospedale Fatebenefratelli – Isola Tiberina di Roma, per l’acquisto di un casco anticaduta dei capelli da utilizzare durante la chemioterapia per la lotta del tumore al seno. Il prolungamento dell'iniziativa da Il Maritozzo Rosso la prossima domenica sarà, dunque, l'occasione per unirsi a questa catena di solidarietà, mangiando il tipico dolce romano.

Per info e prenotazioni 06.5817363 - www.facebook.com/ilmaritozzorosso