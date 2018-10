Sbussolati al Teatro delle Muse

La Good Mood di Nicola Canonico

MARIO ZAMMA

in

SBUSSOLATI



Regia Roberto D’Alessandro



dal 2 al 7 ottobre



Teatro Delle Muse



Torna a grande richiesta nella capitale la commedia brillante "Sbussolati" con l’ineguagliabile Mario Zamma. Dopo un intenso tour che l’ha visto protagonista in tutta Italia, dal 2 al 7 ottobre, approda al Teatro delle Muse per divertire ed emozionare il pubblico romano che lo segue affettuosamente da anni.



A volte bisogna perdersi per "ritrovarsi", dicono i saggi. Ma quando a perdersi è un'intera società, come si fa a ritrovare un sentiero sicuro? E dove ci sta portando quest'epoca senza più una bussola?

Prova a rispondere con leggerezza e ironia, l'attore caratterista, musicista, rumorista, imitatore Mario Zamma:

" Torno a Roma con grande piacere - afferma il versatile protagonista - portando a casa tante emozioni delle tantissime date fatte e con un premio come “Eccellenza del Sud”. Sbussolati è uno Spettacolo che mi ha visto recitare e parlare ai siciliani quasi “Africani” e ai Meranesi quasi tedeschi ottenendo lo stesso risultato. Standing ovation inglese… no pardon tutti in piedi ad applaudire all’italiana! La stessa Italia che ride, riflette e si commuove e che purtroppo si riconosce in tutte le gag Tragicacomiche del mio spettacolo".



Attraverso la formula del varietà, con una serie di monologhi dalla sferzante ed irriverente ironia, arricchiti da suggestivi momenti musicali, Zamma affronta lo 'sbussolamento' dei nostri tempi: l'amore, la famiglia, la cultura, la società e la politica, visti attraverso la lente dell'irresistibile comicità dell'artista irpino, per ridere insieme, e riflettere, di una modernità così spesso indecifrabile.



"Dopo diversi anni di produzione teatrale con la mia Good Mood, - afferma il produttore della Good Mood Nicola Canonico - dove sono stato sempre coinvolto come attore, la scelta di produrre uno spettacolo senza salire sul palcoscenico , mi ha dato una immensa soddisfazione . E’ stata una scommessa vinta! La lunga tournèe nazionale, con tante standing ovation , ci hanno dato la consapevolezza che lo spettacolo è piaciuto tantissimo e che oggi ci porta a ritornare su Roma a grande richiesta . Orgoglioso di aver investito e creduto su Mario Zamma , un artista completo , pochi come lui in Italia“.



COSTO BIGLIETTO

Intero: da € 18,00

Ridotto: € 15,00



ORARI

Da Martedì a Sabato ore 21:00

Domenica ore 18:00



Teatro Delle Muse

Via Forlì 43 Roma

06/44233649

www.teatrodellemuse.it





