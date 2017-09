Dal 12 al 22 ottobre al Teatro degli Audaci di Roma, la Good Mood di Nicola Canonico presenta la commedia brillante "Sbussolati" con l'eclettico Mario Zamma.

Mario Zamma torna in scena con Sbussolati

A volte bisogna perdersi per "ritrovarsi", dicono i saggi. Ma quando a perdersi è un'intera società, come si fa a ritrovare un sentiero sicuro? E dove ci sta portando quest'epoca senza più una bussola?

Prova a rispondere con leggerezza e ironia, l'attore caratterista, musicista, rumorista, imitatore Mario Zamma. "Far ridere è il mio mestiere - afferma il versatile protagonista - mi definisco un portatore sano di buonumore, un giullare del sorriso in questo mondo sempre più fulminato, disorientato e SBUSSOLATO, tutti dovremmo provare a sorridere un po' di più, perché ridere fa bene al cuore, fa bene all'anima ma soprattutto farebbe tanto bene alla nostra società destinata sempre di più alla tristezza dei nostri giorni: sempre più grigi, sempre meno poetici, sempre meno pieni di felicità. Dovremmo tornare a sorridere di noi stessi, delle nostre ossessioni, esorcizzando il nostro tempo tornando ad essere noi i principali attori della nostra esistenza, solo così potremmo migliorare la nostra qualità di vita".



Attraverso la formula del varietà, con una serie di monologhi dalla sferzante ed irriverente ironia, arricchiti da suggestivi momenti musicali, Zamma affronta lo 'sbussolamento' dei nostri tempi: l'amore, la famiglia, la cultura, la società e la politica, visti attraverso la lente dell'irresistibile comicità dell'artista irpino, per ridere insieme, e riflettere, di una modernità così spesso indecifrabile.



"Dopo diversi anni di produzione teatrale con la mia Good Mood, - afferma il produttore Nicola Canonico - dove sono stato sempre coinvolto come attore, per la prima volta ho deciso di produrre senza salire sul palcoscenico. Ho scelto Zamma fra tutti perché oltre ad essere un amico ed una persona meravigliosa, è un grande artista. Io come tutti, l'ho sempre conosciuto come una delle anime del Bagaglino, ma lui è molto di più, spero con questo progetto di far conoscere a tutto il pubblico la sua incredibile versatilità ma soprattutto voglio lanciare un messaggio: "Bisogna credere ed investire sul vero talento".

Sbussolati al Teatro degli Audaci

Scritto da Roberto D’Alessandro e Mario Zamma

Assistente alla Regia Gabriele Raho

Scene Biagio Barbarisi

Organizzazione Enza Felice

Foto Raffaello Balzo

Musiche Mariano Perrella

Luci e Fonica Federico Millimaci

Grafica Domenico Franceschelli

Relazioni Esterne Marcelo Fuentes





Teatro Degli Audaci

Via Giuseppe De Santis 29 Roma

(zona Porta Di Roma)

06/94376057

www.teatrodegliaudaci.it