Mario Get Far Fargetta a Le Terrazze

La bella stagione è appena iniziata e nel weekend in cui si consuma il solstizio d'estate, nel giorno più lungo dell'anno, il club Le Terrazze saluta il sole partendo dal tramonto, momento in cui sulla suggestiva Terrazza Novecento avrà inizio dalle 21.30 l'happy hour. Preludio di un godimento che proseguirà nelle calde ore della sera, quando in console saliranno i residents delle notti all'Eur, pronti ad aprire la pista dalle 23.30 a Mario Get Far Fargetta, leggendario esponente del Deejay Time, tra i nomi più importanti del panorama musicale e radiofonico italiano, ospite speciale di venerdì 21 giugno per il party Forever Young, una vera occasione per gli appassionati delle sonorità anni '90 per ballare fino a notte inoltrata.

Sabato 22 giugno invece, spazio al divertimento made in sud, con l'arrivo del mitico Samsara on Tour, con tutto il meglio dell'intrattenimento salentino in arrivo nella capitale. Ad aprire le serate ci penseranno i djs di casa: Massimiliano Rezzonico, Marco Gioia, Faber Cucchetti, Double Fab, Massimo Marino, Marco Casale, Luigi Tassi, Matteo Passerini, accompagnati dalle voci di Lele Sarallo e Lory Voice.

Chi è Mario Get Far Fargetta

Storico dj del Deejay Time, programma cult-dance di Radio DEEJAY che ha spopolato fino a qualche anno fa, collezionando record di ascolti. Tra le sue più importanti produzioni si ricordano Music, Music is Moving, Your Love, Midnight, tutti brani che hanno raggiunto le vette più importanti delle charts mondiali, mentre con il progetto Tamperer ft. Maya "Feel It", ha raggiunto il numero uno della classifica di vendita nel Regno Unito, numero uno in tutta Europa e numero quattro nella club chart USA, vendendo oltre due milioni di copie.

Noto al pubblico con lo pseudonimo Get Far, Mario Fargetta produce nel 2006 la hit Shining Star, interpretata da Sagi Rei. In breve il brano entra nelle radio di tutta Europa e scala le classifiche raggiungendo posizioni altissime in Francia, Belgio, Olanda, Italia, ottenendo grande airplay su BBC 1 Radio 1. Il pezzo resta due mesi nella Hot-Dance Airplay di Billboard, divenendo uno dei brani più suonati nell'estate 2007 in tutto il mondo. Sempre nel 2006 Fargetta è premiato con il Leone D'Oro alla carriera, per musica e radio. Nel 2008 sempre insieme a Sagi Rei, pubblica "All I Need" e nello stesso anno ritira il Premio Saint-Vincent per la sua professionalità e innovazione nel panorama radiofonico, premio seguito dal Grolle D'Oro come miglior DJ. Il 2009 è l'anno di "The Radio" cantato da H-Boogie, regina del soul inglese. Con questo pezzo raggiunge il primo posto della Hot-Dance Airplay della rivista Billboard e continua a scalare classifiche raggiungendo primi posti in tutto il mondo. Nel 2010 esce "Free", nuova produzione interpretata da Vaanya Diva e il cui video supera in brevissimo i due milioni e mezzo di visualizzazioni su YouTube.

Nel 2011 pubblica "The Champions Of The World" e nel 2012 è ospite di Gigi D'Alessio a Sanremo, con cui portano in gara per la prima volta la dance-music con cui remixano il brano Respirare, cantata da D'Alessio e Loredana Bertè. La passione per la radio non lo molla e nei primi giorni di Aprile 2012 lancia su iTunes il nuovo podcast gratuito dal titolo "We Are Massive Radio Show". A Febbraio 2013 nasce la Get Over Records di cui "If I Ever" è la prima uscita. Continuano le collaborazioni e le proposte per nuovi importanti progetti, tra cui anche la crescente etichetta Get Deep Records. Nel 2015 torna a Radio Deejay al fianco di Albertino nel programma "Albertino Everyday" e il sabato con la storica "Deejay Parade". E' sempre in giro per l'Italia e per il mondo con i suoi set carichi di entusiasmo, esibendo sempre il meglio del panorama musicale mondiale.