Mario Donatone Quintet Plays Ray Charles

Artista poliedrico e versatile, con alle spalle innumerevoli collaborazioni Mario Donatone sarà in concerto presso il Riverside sabato 13 ottobre dove presenterà il suo omaggio al grande Ray Charles. Ad accompagnarlo in questa serata dedicata ad uno dei più grandi artisti di tutti i tempi un quintetto vocale completato Angelo Cascarano, chitarra basso e voce, Roberto Ferrante, alla batteria e voce e le due vocalist Isabella del Principe e Giovanna Bosco. Uno spettacolo che, oltre a ripercorrere il repertorio di Ray Charles vedrà, inoltre, la partecipazione speciale della World Spirit Orchestra, coro che da anni viene diretto dallo stesso dal pianista e vocalist romano e da Giovanna Bosco.



Mario Donatone è uno dei pochi artisti a sapersi muovere in quel territorio definito "crossover" all'interno del quale si fondono i linguaggi di diverse dimensioni musicali. Grazie a queste doti il pianista e vocalist romano ha avuto il merito di approcciarsi al grande Ray Charles recuperando il sound sanguigno degli esordi, prima che eleggesse la big band a definitivo strumento di accompagnamento della sua voce. Un approccio che tende sempre a valorizzare l'aspetto vocale con una band dal carattere eclettico e dalla grande creatività artistica. Angelo Cascarano e Roberto Ferrante son, infatti, due musicisti dalla grande creatività, mentre isabella del Principe e Giovanna Bosco impreziosiscono il repertorio regalandogli una dimensione corale dove confluiscono sonorità diverse, caratterizzate da intriganti e calde armonie vocali.



LA WORLD SPIRIT ORCHESTRA, diretta da Giò Bosco e Mario Donatone, è un'orchestra di voci, un coro moderno nato alla Casa del Jazz di Roma nel 2011 e dedito a tutti gli stili della vocalità corale. Ha alternato una ricca produzione di spettacoli musicali ad importanti esperienze televisive e teatrali collaborando con personaggi come Harold Bradley, Linda Valori, Neri Marcorè, Mario Biondi, ecc. Dal 2013 collabora al progetto anche il maestro Riccardo Biseo, arrangiatore di primissimo piano del nostro jazz, che ha suonato e arrangiato per i più importanti nomi della musica nazionale ed internazionale.



MARIO DONATONE ha collaborato con artisti quali ,Federico Zampaglione, Tiromancino, Neri Marcorè, Harold Bradley, Eddy C.Campbell, Linda Valori, Mario Biondi, Riccardo Biseo, Eddy Palermo, Mario Corvini, Claudio Corvini, Tony Scott, Cicci Santucci, Tom Sheret, Velotti-Battisti Ensemble, Lino Muoio & Mandolin blues, Jonas Blues Band, Linda Young, Beverly Watson, James Wheeler, Les Getrex, Robin Brown, Peaches, Charlie Cannon, Joy Garrison, Cheryl Lewis, Kay Jay Forest, Michael Allen, Herbie Goins, Jho Jenkins, Jimmy Holden,e molti altri.



Riverside

Via del Gottardo 12

Inizio concerto ore 22:15

Ingresso 10 euro

Info e prenotazioni - 06 86 890 760

www.riverside-rome.com



Line up

Mario Donatone, piano e voce

Angelo Cascarano, chitarra, basso e voce

Roberto Ferrante, batteria e voce

Giovanna Bosco, voce

Isabella del Principe, voce

Con la partecipazione speciale della World Spirit Orchestra