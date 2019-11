Mario Donatone "Plays, Sings & Swings" in concerto al Pentagramma

Cantante e pianista tra i più apprezzati in Italia, Mario Donatone sarà in concerto con la sua band giovedì 28 novembre presso il Pentagramma nell’ambito della rassegna Penta Swing. Per l’occasione l’artista romano, interprete tra i più apprezzati della musica nero americana, porterà in scena la parte più “Black” della tradizione swing d’oltreoceano.



Un concerto, dunque, in cui si alterneranno diversi stili musicali a partire dal Kansas City Style, passando per il Boogie Woogie ed il Jump Blues. Fra i principali artisti che la band porterà sul palcoscenico Count Basie e Ray Charles, di cui Mario Donatone è senza dubbio uno dei più grandi interpreti.



Ogni giovedì, fino a Natale, la Rassegna Penta Swing propone un palco per le migliori bands della capitale e un Dance Floor per l'entusiasmo della comunità dei Lindyhoppers. Il tutto si svolgerà al Pigneto nel nuovissimo locale Pentagramma: lo Chef Valerio Lamorgese preparerà fantastici aperitivi e indimenticabili cene da gustare in un ambiente caldo, familiare e ricercato.

Direzione artistica a cura del Maestro Riccardo Manenti.



Pentagramma cocktail bar Pigneto

via Placido Zurla 66, 00187 Roma

Food & drinks dalle 20:30, Live & dance dalle 22:30

INGRESSO LIBERO



ricordatevi le scarpe da ballo perché la serata sarà movimentata!

Per prenotare chiamate: 324.6174054.



Line-up

Mario Donatone, piano e voce

Giorgio Cùscito, sax

Giuseppe Talone, contrabbasso

Giuseppe Condò, batteria