Mario Donatone Piano Solo in concerto alla Libreria l'Altra Città

Sabato 25 febbraio Mario Donatone sarà in concerto presso la Libreria L'Altra Città con uno spettacolo in solo che lo vedrà ripercorrere la tradizione blues e jazz dei più grandi pianisti cantanti. Un'occasione imperdibile per uno spettacolo dal carattere profondo che si approccerà ad artisti unici nella storia della musica come Fats Waller, Roosevelt Sikes, Ray Charles, Dr John e Diane Schure. Artista poliedrico e versatile, con alle spalle innumerevoli collaborazioni Donatone è infatti un "pianista - cantante" unico nel suo genere. In Italia è uno dei pochi musicisti che ha saputo regalare una dimensione artistica a questo tipo di approccio che negli Stati Uniti ha, invece, una lunga tradizione artistica con il jazz, il blues ed il soul. E' uno dei pochi, inoltre, a sapersi muovere in quel territorio definito "crossover" all'interno del quale si fondono i linguaggi di diverse dimensioni musicali. Grazie a queste doti artistiche ha avuto il merito di approcciarsi a molti musicisti tra cui il grande Ray Charles recuperandone il sound sanguigno degli esordi, prima che eleggesse la big band a definitivo strumento di accompagnamento della sua voce. Quella del 25 febbraio, dunque, sarà una serata dal carattere intimo in una location suggestiva come l'Altra Città e un'occasione per portare in scena le sue doti di artista poliedrico e versatile. Mario Donatone ha collaborato con artisti quali Federico Zampaglione, Tiromancino, Neri Marcorè, Harold Bradley, Eddy C.Campbell, Linda Valori, Mario Biondi, Riccardo Biseo, Eddy Palermo, Mario Corvini, Claudio Corvini, Tony Scott, Cicci Santucci, Tom Sheret, Velotti-Battisti Ensemble, Lino Muoio & Mandolin blues, Jonas Blues Band, Linda Young, Beverly Watson, James Wheeler, Les Getrex, Robin Brown, Peaches, Charlie Cannon, Joy Garrison, Cheryl Lewis, Kay Jay Forest, Michael Allen, Herbie Goins, Jho Jenkins, Jimmy Holden,e molti altri. Mario Donatone, piano solo Live presso la Libreria l'Altra Città. Via Pavia 106, Inizio concerto ore 21:00