Marina Rei in concerto: live all'Auditorium Parco della Musica. Marina Rei, una delle artiste più complete della scena musicale italiana, torna in tour con un progetto unico nel suo genere, per uno spettacolo che pone l’accento sulle sue doti di raffinata cantautrice nonché su quelle di talentuosa musicista. Un set acustico in cui Marina incanterà il pubblico con la passione e la grinta che caratterizzano il suo sound.

Alternandosi tra chitarra, batteria, e pianoforte, la vedremo interpretare i suoi brani in una veste insolita accompagnata dal violoncellista Mattia Boschi. Dopo l'ultimo fortunato tour del 2016 che l'ha vista impegnata in Italia e in Europa, Marina ancora una volta, riparte dalla musica per parlare di se, in un tour che toccherà diverse città italiane.