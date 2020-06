"Per essere felici", Marina Rei all'Auditorium Parco della Musica

In occasione dell’uscita del suo nuovo disco "Per Essere Felici" Marina Rei ha annunciato un grande evento a Roma, alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica, il 7 settembre, in cui non mancheranno ospiti a condividere il palco con la cantautrice che, a 25 anni dall’uscita dell’omonimo primo album in italiano, torna con un nuovo importante lavoro discografico, a celebrare una lunga carriera e un percorso artistico che l’ha portata ad affermarsi come una delle poche polistrumentiste e autrici del nostro panorama musicale, una performer unica nel suo genere.

“Per essere felici” è il titolo del nuovo album di inediti della musicista e cantautrice in uscita venerdì 26 giugno, che arriva a sei anni di distanza dal precedente lavoro “Pareidolia” e prosegue quell’evoluzione stilistica di Marina Rei, frutto di scelte ben precise e di un’attenzione sempre più rivolta alla parola e alla cura compositiva.

“Per essere felici”, infatti, è un lavoro in cui la scrittura è centrale fin dalla prima nota, come ben delineato anche dalle parole usate dall’artista stessa per la presentazione dell’album: “questo disco è stato registrato quasi interamente a casa mia, con la volontà di non rincorrere alcun canone di bellezza o stereotipo sonoro. La scrittura è stata l'unica risorsa da cui partire e a cui tornare.”

Il disco è stato anticipato dall’uscita del singolo e video della title track, seguito dal brano “Comunque tu” e dal terzo estratto “Dimenticarci”. L’evento fa parte del nuovo palinsesto di Roma Capitale Romarama.