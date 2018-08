Sfumature “blues” sul roof top La grande bellezza con Marika Lermani 4tet

La splendida cornice del Roof Top proposta dal Mercure Roma Centro Colosseo conclude il mese di agosto con un nuovo appuntamento live in orario aperitivo: venerdì 31 agosto dalle ore 20.30 alle ore 22.00 la meravigliosa terrazza nel cuore della città eterna si anima sulle note del coinvolgente 4tet guidato dalla voce di Marika Lermani.



Una serata di musica e gusto per chi, rientrato dalle vacanze estive, cerca un nuovo angolo di paradiso pur rimanendo in città: gli ospiti dell’hotel possono sorseggiare un drink a bordo piscina e assaggiare le raffinate proposte a buffet della cucina dell’hotel, godendo di un panorama senza eguali sulla città eterna trasportati nel frattempo dalle affascinanti note del blues e del jazz.



Il quartetto protagonista dell’evento, formato da Marika Lermani (voce), Nicola Costa (chitarra), Francesco Puglisi (contrabbasso) e Andrea Scala (batteria) propone infatti un selezionato repertorio tratto dai grandi classici jazz capace di regalare emozioni e brividi che solo una sessione live può trasmettere.



Musica dal vivo, buon cibo e un’atmosfera da sogno sono gli ingredienti di una serata da non perdere. L’ingresso libero è previsto dalle ore 20.00 con inizio buffet e music live show alle 20.30 al costo di 25€ a persona. Lounge Bar dalle 22.00 alle 24.00. Si consiglia la prenotazione.

