Marie Antoinette, The Drag Queen

Scritto, diretto e interpretato da Valerio Santoro

con la partecipazione di Jennifer Rateni



Ogni nome ha il suo peso e un proprio destino.

Maria Antonietta, la regina della notte, non condivide con la regina di Francia soltanto il nome.

Questo spettacolo rivela le analogie che uniscono queste due regine: dall’amore per il proprio “Re”, al legame conflittuale con la madre, fino al rapporto controverso con il popolo, che dapprima le acclama, ma che poi le giudica, dall’alto della sua morale, come causa di tutti i mali.

La reggia di Versailles diventa un night club sotto i suoi passi, mentre mette in mostra il suo sfarzo e le sue stravaganze davanti agli occhi della “corte”.

Non tutto, però, è rose e fiori. Avrete modo di spiarla nella sua intimità; di scoprire, quando scende dal trono delle sue scarpe tacco 20, la persona sotto la corona.

Se è vero che tutto è già scritto in un nome, aspettatevi una fine epica degna di una Regina tanto amata quanto odiata.



Venerdì 10 gennaio ore 21.00

Teatro IF, via Nomentana 1018 – Roma

Parcheggio gratuito in Via Gennaro Righelli 78.



Posti limitati, prenotazione obbligatoria.

Info e prenotazioni: 342.6864372 (anche sms e whatsapp) o prenotazioni@teatroif.it