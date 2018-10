Mariarosaria Stigliano | Esterno notte

Sabato 20 e domenica 21 ottobre, presso la galleria Edarcom Europa, in via Macedonia 12 a Roma, verrà inaugurata la mostra "Esterno notte", personale dell'artista Mariarosaria Stigliano.



A tre anni dal grande successo della mostra “Come quando fuori piove”, Mariarosaria Stigliano torna ad esporre alla Galleria Edarcom Europa un nuovo ciclo di dipinti esaltanti per la qualità ed il livello tecnico di una ricerca mai compromessa dal crescente numero di impegni in Italia e all’estero. In questa mostra la notte, con i suoi bagliori artificiali e le sue ombre sfuggenti, è protagonista indiscussa nella rappresentazione di scorci urbani dal fascino decadente e contemporaneo.



Gabriele Simongini, anni addietro, scriveva che “La ricerca di un’identità spirituale non massificata, capace di uscire dall’alienazione e dall’anonimato della frenesia metropolitana. Ecco uno dei temi del percorso di Mariarosaria Stigliano, artista degli “stati d’animo” (intesi in senso boccioniano) immersi nel caos urbano”. E ancora, nel catalogo di una precedente mostra, in una affettuosa testimonianza, Ennio Calabria osservava che “Negli ultimi anni gran parte delle opere di Mariarosaria sono state rappresentazione di quell'attimo successivo al presente. Le ombre corrono veloci mentre restano ferme, si fermano per l'imperativo del tempo che si ferma sprofondando nel ricordo dell'ultimo impulso di un presente passato, il cui sogno è ora consistente nel dinamico fremito delle umide ombre di Mariarosaria”. Ed in una nota d'accompagno alla mostra la sempre puntuale Daniela Madonna scrive "Nel percorso espositivo Esterno notte la pittrice Stigliano cerca e cataloga, con tocco rapido e sicuro, le tracce di questa esistenza altra che aleggia sulla linea di confine tra naturale ed artificiale, eterno e finito, astratto e concreto. Protagonisti della sua ricerca sono dettagli urbani filtrati attraverso una personalissima visione d’artista: architetture storiche, monumentali, dialogano con gli uomini persino in assenza dei loro stessi interlocutori. E si tratta di dialoghi graffiati, serrati entro luminescenze circonfuse, quasi ruotanti intorno ad un centro mimetico che si riesce ad intuire, ma mai a catturare entro limiti precisi".



La mostra “Esterno notte”, curata da Francesco Ciaffi, è visibile fino al 4 novembre ed è inserita tra gli appuntamenti ufficiali della terza edizione di Rome Art Week dal 22 al 27 ottobre.



INFORMAZIONI



MOSTRA: Mariarosaria Stigliano | Esterno notte

PERIODO: 20 ottobre – 4 novembre 2018

ORGANIZZAZIONE: Galleria d’Arte Edarcom Europa

INDIRIZZO: Via Macedonia, 12

ORARIO: LUN – SAB 10,30/13,00 – 15,30/19,30 (aperture straordinarie domenica 21 ottobre e domenica 4 novembre – chiusura straordinaria giovedì 1° novembre)

INFO: 06.7802620 – www.edarcom.it – www.romeartweek.com