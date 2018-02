Maria Pia De Vito & Ensemble Burnogualà. Moresche ed altre invenzioni. Un album inedito e totalmente innovativo nel panorama musicale italiano e internazionale: il 3 marzo 2018 sarà presentato all'Auditorium “Moresche ed altre invenzioni” di Maria Pia De Vito insieme alle 20 voci del suo Ensemble Burnogualà, edito dalla Parco della Musica Records.

Dopo un lungo lavoro di ricerca creativa compiuto attorno alle “Moresche” del compositore fiammingo Orlando di Lasso (XVI sec.) e le performance in prestigiosi Festival e in luoghi non convenzionali - è divenuto virale il video della spettacolare performance nel mare di Ventotene durante il Festival “Rumori nell’Isola” 2015 - Maria Pia De Vito e l'Ensemble giungono finalmente a questo lavoro discografico con un materiale inedito e totalmente innovativo nel panorama musicale italiano e internazionale. Tra i molti ospiti del disco, Ralph Towner e Rita Marcotulli.