Maria Pia De Vito e Rita Marcotulli Duo a Villa Adriana

Ultimo appuntamento a Villa Adriana sabato 5 agosto con una coppia storica del jazz italiano al femminile: Maria Pia De Vito e Rita Marcotulli. Tra le due ‘signore del jazz’ ci sono una collaborazione e un rapporto musicale decennali, basati su una spontanea alchimia, alla ricerca di un suono ‘naturale’, di radici, con uno sguardo sempre rivolto al nuovo e alla contemporaneità.

Il concerto passa attraverso i tre dischi Nauplia, Triboh e Fore Paese, presentati in live tra composizioni originali firmate da entrambe e nuovi arrangiamenti. Un lavoro in cui è evidente il rapporto delle artiste con il ritmo in tutte le sue declinazioni: dal Nord Europa all’elettronica live, dalla la loro naturale propensione per il Mediterraneo al Brasile e alle forme strutturali e improvvisative derivate dalla musica indiana e dal flamenco.