Maria Pia De Vito e Ensemble Burnogualà in concerto all'Officina Pasolini

Lunedì 21 maggio tornano live a Roma Maria Pia De Vito e il suo Burnogualà Large Vocal Ensemble, per presentare il nuovo album “Moresche e altre invenzioni” pubblicato da Parco della Musica Records. Il concerto si terrà alle ore 21 presso l'Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini, HUB culturale della Regione Lazio. L’evento è a ingresso gratuito con possibilità di riservare posti scrivendo in privato sulla pagina Facbook dell'Officina Pasolini: https://www.facebook.com/OfficinaPasolini/.



Dopo un lungo lavoro di ricerca creativa compiuto attorno alle “Moresche” del compositore fiammingo Orlando di Lasso (XVI sec.) e le performance in prestigiosi Festival e in luoghi non convenzionali - è divenuto virale il video della spettacolare performance nel mare di Ventotene durante il Festival “Rumori nell’Isola” 2015 - Maria Pia De Vito e l'Ensemble giungono finalmente a questo lavoro discografico con un materiale inedito e totalmente innovativo nel panorama musicale italiano e internazionale, arricchito dalla presenza di molti ospiti speciali.

Sul palco, le 20 voci della formazione saranno accompagnate dal pianista Lorenzo Apicella, dal contrabbassista Dario Piccioni, dal percussionista Arnaldo Vacca, da Ousmane Coulibaly alla kora e al balafon, da Alessandro D'Alessandro all'organetto, da Giuseppe Spedino Moffa alla zampogna e da Massimo Carrano alle percussioni.