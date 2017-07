PRIMA SERATA : ore 21.00 : MARIA CHIARA ARGIRO’ GROUP

Maria Chiara Argirò (Pianoforte/Composizioni)

Sam Rapley (Sassofono Tenore/Clarinetto)

Tal Janes (Chitarra)

Andrea Di Biase (Contrabbasso)

Gaspar Sena (Batteria)

Residente a Londra, la pianista e compositrice Maria Chiara Argirò ha pubblicato alla fine del 2016 il suo atteso album The Fall Dance (Odradek Records). Il gruppo è formato dai più giovani e talentuosi interpreti della scena del Jazz contemporaneo. La formazione, di base a Londra, ha intrapreso tra il 2016 e 2017 un tour in Inghilterra, supportato dal prestigioso Arts Council inglese. I due concerti Londinesi, presso rispettivamente il Vortex Jazz Club e Pizza Express Jazz club hanno registrato il tutto esaurito. Il gruppo si è inoltre esibito anche presso il London Jazz Festival (2015-2016) e il Love Supreme Festival 2016, oltre che in Italia e Francia, ottenendo sempre notevoli consensi di critica e pubblico.





Bouganville Celimontana



via della navicella 12



00184 ROMA



www.bouganvilleroma.it



info@bouganvilleroma.it



06 5728 8666