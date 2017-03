Maria Cascioli Mosa

"Segni come simboli, astrazioni alchemiche, sono alla base del lavoro di Maria Cascioli. Sulla superficie del quadro si ramifica, si addensa la calligrafia di un segno minuzioso ed inquieto, che perlustra gli umori dell'anima, che riempie il vuoto della superficie in maniera ossessiva e dinamica. Nell'incontro tra le diverse zone, tra i piani prospettici, si aprono galassie complesse, dislocazioni geometriche formate da assonanze cosmiche e misteriche che divengono metafora di un primigenio ordine naturale strutturato attorno al riferimento totemico dell'obelisco della vita. Il gioco dell'incastro cattura l'occhio, spinge l'osservatore a varcare la soglia del quadro per scoprire verità intime e nascoste, l'artista obbliga l'osservatore ad una distanza ravvicinata, ad uno sguardo da entomologo che non separa il sé dal mondo delle cose……" Lidia Reghini di Pontremoli